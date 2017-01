SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente americano Barack Obama "discorda fundamentalmente" de políticas que discriminem pessoas com base em sua religião, disse um porta-voz nesta segunda-feira (30). É a primeira vez que o democrata se pronuncia desde que o presidente Donald Trump assinou um decreto que proíbe temporariamente a entrada nos EUA de pessoas oriundas de sete países de maioria muçulmana. "[Obama] discorda fundamentalmente da ideia de discriminar indivíduos por sua fé ou religião", disse o porta-voz Kevin Lewis. A administração Trump nega que o objetivo do decreto seja barrar muçulmanos, conforme prometeu o republicano na campanha eleitoral, e defende o veto à imigração como uma medida de prevenção ao terrorismo. Lewis também afirmou que o ex-presidente se sente "encorajado pelo nível de engajamento que acontece em comunidades ao redor do país". O decreto de Trump provocou protestos nos EUA. No aeroporto JFK, em Nova York, advogados se voluntariaram para ajudar estrangeiros detidos pelas autoridades americanas. "Ver cidadãos exercendo se direito constitucional a se reunir, se organizar e fazer suas vozes serem ouvidas pelas autoridades eleitas é exatamente o que se espera quando valores americanos estão ameaçados", acrescentou o porta-voz.