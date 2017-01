Trump culpa empresa aérea por caos em aeroportos após veto a refugiados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, voltou a defender nesta segunda-feira (30) o decreto anti-imigração assinado por ele na sexta-feira (27) que proíbe por 90 dias a entrada de cidadãos de sete países nos EUA. Trump afirmou em rede social que "apenas 109 pessoas de 325 mil foram detidas e levadas para interrogatório" e que os "grandes problemas nos aeroportos foram causados pela pane no sistema da Delta", citando uma companhia aérea americana. Mas a pane nos computadores da Delta, disse a empresa, não afetou voos internacionais como os que traziam os cidadãos dos sete países vetados por Trump: Irã, Sudão, Síria, Líbia, Somália, Iêmen e Iraque. O decreto gerou caos entre agentes de fronteira, alfândega e imigração, em meio a manifestações em grandes aeroportos dos EUA no fim de semana. A medida da Casa Branca também barra a entrada de refugiados por 120 dias e suspende indefinidamente o acolhimento de refugiados da Síria. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira que o decreto visa "colocar a segurança da América em primeiro lugar" e que Trump irá "agir em vez de reagir" no que se refere a políticas contra o terrorismo. Na mesma entrevista, Spicer defendeu a indicação do estrategista político Stephen Bannon ao comitê de diretores do Conselho de Segurança Nacional e afirmou que ele não irá a todas as reuniões. A Casa Branca informou ainda que, em meio à reorganização do conselho promovida por Trump, a CIA (agência de inteligência dos EUA) foi convidada a novamente integrar o comitê. Desde 2005 a agência estava fora do grupo.