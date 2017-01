Paraná Clube já estreou 13 dos 19 reforços para 2017

(foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube já estreou em jogos oficiais 13 dos 19 reforços contratados para a temporada 2017. A lista tem os seguintes nomes: goleiro Léo (ex-São Paulo); zagueiros Brock (ex-Brasil de Pelotas), Rayan (ex-ASA) e Airton (ex-Luverdense), lateral-direito Junior (ex-ASA), lateral-esquerdo Igor Carius (ex-ASA), volantes Gabriel Dias (ex-Palmeiras e Bragantino) e Alex Santana (ex-Criciúma e Guarani), meias Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR), Jonas Pessalli (ex-Grêmio e Neftchi-AZJ) e Zezinho (ex-Ceará) e os atacantes Italo (ex-Guarani) e Bruno Cantanhede (ex-São Paulo).

Até agora, o Paraná disputou duas partidas na temporada. Venceu o Avaí por 2 a 0 na primeira rodada da Primeira Liga e estreou com vitória no Campeonato Paranaense, no domingo, fazendo 5 a 0 no Foz.

O time volta a jogar na quinta-feira (dia 2), quando recebe o Cianorte, na Vila Capanema, pela segunda rodada do Paranaense. A tendência é que o técnico Wagner Lopes continue revezando o elenco e evitando o desgaste físico excessivo. No início do ano, os jogadores acumulam um desgaste maior devido à carga intensa de treinos físicos da pré-temporada.

Não foram utilizados nessas duas partidas e aguardam para estrear: o zagueiro Artur (ex-América-MG), o lateral-esquerdo Kayke (ex-Internacional), o volante Guilherme Biteco (ex-Ceará) e os atacantes Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO), Bentancourt (ex-Defensa y Justicia-ARG) e Felipe Alves (ex-Joinville e Tombense).

O técnico Wagner Lopes ainda não deu pistas sobre a escalação para quinta-feira. É possível que coloque novamente em campo o time que venceu o Avaí, ou seja: Léo; Diego Tavares, Brock, Airton e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Jonas Pessalli e Renatinho e Vitor Feijão; Italo.

Contra o Foz, o treinador usou o seguinte time: Léo; Junior, Eduardo Brock, Rayan e Igor; Jhony, Alex Santana, Zezinho, Bruno Cantanhede e Guga; Italo.