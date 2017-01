Wellington Nem diz que seca do ataque não preocupa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se o ataque do São Paulo tem tido dificuldades de empurrar a bola para rede na pré-temporada de 2017, a defesa tem se mostrado um sólido sustentáculo na construção da equipe sob comando de Ceni. Apesar da ineficiência do ataque tricolor na preparação para o início da disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, Wellington Nem afirmou que o tema não preocupa o elenco. Para ele, o São Paulo criou boas oportunidades nos amistosos e jogos-treinos e os gols dos atacantes virão com naturalidade. "Não estou preocupado. Criamos bastante, só que não fizemos gols. Mas o que vale é domingo, e com certeza a bola vai entrar", disse Nem, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30). O lateral Bruno reconheceu que há satisfação no vestiário em relação ao trabalho defensivo, e também destacou a criação de oportunidades no São Paulo. "Acredito que a gente vem trabalhando forte com o Rogério, a equipe como um todo está feliz na parte defensiva. Mas como vimos nos jogos, estamos criando muito. E no próximo jogo, a gente espera que possamos marcar e sair com a vitória", afirmou Bruno. O lateral do São Paulo também destacou a qualidade dos treinamentos trazidos por Rogério Ceni e sua equipe de assistentes. "Por ter essa comissão técnica diferente, do Michael, Charles, treinamentos que não se repetem nenhum dia. Ele [Ceni] fala para a gente que na época dele não era assim. O Rogério diz que até nem dorme às vezes pensando em treino para a gente. E isso é muito bom", afirmou Bruno.