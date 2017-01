PT adia decisão sobre apoio a Eunício em disputa pela presidência do Senado

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os senadores do PT tiveram uma dura reunião na noite de domingo (30), em Brasília, onde debateram a sucessão no Congresso. Apesar do aceno do presidente do PT, Rui Falcão, em favor do lançamento de um candidato de oposição para a presidência do Senado, um grupo de parlamentares insiste no apoio ao peemedebista Eunício Oliveira (CE). O senador José Pimentel (CE) é, segundo os petistas, um enfático defensor de uma aliança com Eunício. Pimentel terá direito a uma vaga na Mesa Diretora do Senado caso prospere um acordo com o Eunício. Ainda segundo petistas, Pimentel reivindicará a liderança da Minoria no Senado, hoje ocupada por Lindbergh Farias (RJ), se o acerto fracassar. Com o impasse, a decisão do Senado foi adiada para esta terça (1º). Na noite desta segunda, opositores do acordo realizaram um ato sob o mote "petista não vota em golpista". Nenhum dos dez deputados federais do PT de São Paulo participou do protesto, ocorrido na Câmara Municipal de São Paulo.