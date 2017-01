Ataque a mesquita no Canadá mata seis

Canadá — Um tiroteio em uma mesquita da Cidade de Quebec deixou seis mortos e outros oito feridos no domingo, em um ataque ocorrido no mesmo fim de semana em que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que irá receber os refugiados de países muçulmanos que estão sendo rejeitados nos Estados Unidos de Donald Trump. Dois suspeitos foram presos após o ataque o Centro Cultural Islâmico da cidade, que no momento abrigava mais de 50 pessoas para uma sessão de orações. Os mortos tinham idades entre 35 e 70 anos, afirmou a porta-voz da polícia, Christine Coulombe. A polícia não acredita que existam outros suspeitos. Os nomes não foram revelados, nem o motivo do ataque. Horas depois do incidente, Trudeau e o premiê do Quebec, Philippe Couillard, caracterizaram o ataque como um ato de terrorismo. “Nós condenamos este ataque terrorista contra muçulmanos em um lugar de fé e refúgio”, afirmou Trudeau em um comunicado. “É de apertar o coração ver uma violência tão sem sentido. A diversidade é nossa força, e a tolerância religiosa um valor que nós, canadenses, damos muita importância”.

Caos

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em seu Twitter ontem que “apenas 109 pessoas” de 325 mil foram detidas e interrogadas nos aeroportos do país. Segundo o republicano, o caos gerado no final de semana ocorreu devido a falhas nos computadores da Delta Airlines e por manifestantes. Ele também culpou o senador do Partido Democrata Chuck Schumer e disse que “tudo está indo bem, com pouquíssimos problemas”. A Delta Airlines registrou problemas em seus computadores na noite de domingo.

Drogas

Filipinas — O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenou que a polícia suspendesse a sua “guerra às drogas” após policiais que não estavam em serviço sequestrarem e matarem um empresário sul-coreano no fim de semana. O incidente renovou as críticas sobre a expurgo cometido pela polícia, que já matou mais de duas mil pessoas desde a chegada de Duterte ao poder, em junho. Outras cinco mil mortes podem estar conectadas ao mesmo movimento, essas por mãos de possíveis justiceiros. Duterte disse que irá reorganizar a forma que a polícia opera.

Veto

Estados Unidos — Após um fim de semana de protestos contra as medidas migratórias adotadas pelo presidente Donald Trump, países, entidades e organismos internacionais criticaram o veto à entrada, nos Estados Unidos, de refugiados de países muçulmanos na África e no Oriente Médio. Alguns países já estudam adotar restrições para cidadãos norte-americanos. A presidente da União Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, disse que o mesmo país que tornou “escravos muitos africanos” decidiu agora proibir a entrada de refugiados do continente.

Incendiários

Chile — Mais de 40 pessoas foram detidas como suspeitas de terem provocado os piores incêndios florestais da história do Chile. A polícia chilena prendeu 43 pessoas “por sua responsabilidade eventual em incêndios florestais”, que afetam sete regiões do Centro e do Sul do Chile na maior catástrofe florestal da história do país, informou a presidente Michelle Bachelet ao fazer um balanço da tragédia. A maioria dos suspeitos foi detida nas regiões de O’Higgins e Biobío (Sul) e Maule (Norte), as mais afetadas pelo fogo.