Menino de 5 anos vindo do Irã é detido em aeroporto após decreto de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de cinco anos vindo do Irã ficou detido por horas no aeroporto internacional de Washington no último sábado (28), em meio às novas medidas anti-imigração impostas pelo decreto do presidente dos EUA, Donald Trump. A mãe do garoto, iraniana, aguardava com a família a chegada do filho ao aeroporto.

Imagens da rede de TV ABC em Washington mostram o reencontro emocionado da mãe com o filho. Ela canta "Parabéns para você" e familiares seguram balões de festa. Segundo o senador democrata Chris Van Hollen, do Estado de Maryland, o menino é cidadão americano e residente em Maryland. Van Hollen afirmou que avisou as autoridades com antecedência sobre a chegada do menino, que veio do Irã com um parente. A mãe do garoto não deu declarações à imprensa.

Questionado nesta segunda-feira (30) sobre a detenção do menino, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou que "se eles [detidos] são alguém de cinco anos de idade, talvez eles estejam com seus pais e eles não representem uma ameaça. Mas presumir que apenas por causa da idade ou gênero alguém não represente uma ameaça seria um erro".

Assinado na sexta-feira (27), o decreto de Trump proíbe por 90 dias a emissão de vistos para cidadãos de sete países: Irã, Sudão, Síria, Líbia, Somália, Iêmen e Iraque.

A medida também barra a entrada de refugiados por 120 dias e suspende indefinidamente o acolhimento de refugiados da Síria. O decreto gerou caos entre agentes de fronteira, alfândega e imigração, em meio a manifestações em grandes aeroportos dos EUA no fim de semana.