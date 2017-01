Animais domésticos também ganham calendário de vacinação

Animais de estimação como cães e gatos também têm calendário de vacinação. Assim como os humanos, os animais precisam manter uma frequência de visitas ao veterinário e as vacinas em dia, o que ajuda na prevenção das principais doenças que os atacam. E, quando o assunto é saúde, não são só as vacinas que contam, e também, o olhar do especialista, além de exames e consultas de rotina.

Hoje, o Brasil conta com a segunda maior população de cães e gatos do mundo, com 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos, segundo dados do IBGE. Entretanto, se a análise se estender aos animais medicalizados, este número baixa drasticamente. Isso porque, no estudo Árvore de Valor da Comissão de Animais de Companhia (Comac) do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal (Sindan), a média de visitas ao veterinário entre cães e gatos é de duas ao ano.

Para prevenir doenças e proporcionar saúde ao animal de estimação, “é muito importante manter a vacinação em dia e realizar consultas periódicas com o médico-veterinário, pois dessa forma as doenças podem ser evitadas e o profissional irá adaptar o manejo do animal de estimação de acordo com suas necessidades ” diz Karina Gabarra, médica-veterinária parceira da Comac.

Existem diferenças entre as vacinas para adultos e filhotes. Os filhotes precisam iniciar as o processo de vacinação entre 6 a 8 semanas de idade, o reforço começa com 12 semanas e continua até 16 semanas. O reforço anual é recomendado para animais a partir de um ano e o médico-veterinário é o responsável por avaliar os pets e indicar a frequência de cada medicação.