Campanha de castração será retomada nesta terça-feira

Primeira etapa da campanha é voltada para a CIC (foto: César Brustolin/SMCS)

A operação do Castramóvel da Prefeitura de Curitiba começa hoje, no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Juvevê. O veículo será utilizado em uma ação da Divisão de Monitoramento e Controle Animal, conhecida como Rede de Proteção Animal, em conjunto com a UFPR, para esterilização de cerca de 100 animais em 70 dias.

A medida, segundo explica a superintendente de Controle Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, é direcionada a uma demanda de animais cadastrados e que ainda não receberam atendimento.

“Além de dar início ao uso do castramóvel do município, com essa campanha pretendemos diminuir a fila de animais cadastrados, e ao mesmo tempo, dimensionar as condições de uso do veículo que recebemos”, explica Marilza. A primeira etapa da campanha é voltada para animais da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), um dos locais com a maior demanda reprimida, segundo os levantamentos da Rede.