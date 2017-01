A Universidade Federal do Paraná (UFPR) iniciou uma pesquisa populacional de cães e gatos de Curitiba, que vai se estender até o fim do ano, aplicando 9 mil questionários em todas as regionais da cidade. Resultado de parceria entre a UFPR, a Rede de Proteção Animal de Curitiba, a Universidade de São Paulo (USP) e a Contrans Transportes e Logística, o censo aplicará 900 questionários em cada uma das dez administrações regionais de Curitiba. São 30 perguntas, que têm por objetivo definir parâmetros confiáveis de dados para orientar o trabalho dos pesquisadores e profissionais que atuam na área. Os dados coletados são essenciais para o trabalho da Rede de Proteção Animal. “Esses números ainda vão nos ajudar a elaborar estratégias de controle populacional”, explica a chefe da Divisão de Monitoramento Animal da Prefeitura de Curitiba, Lucyenne Popp. Segundo o coordenador da iniciativa, professor Alexander Biondo, o levantamento é fundamental para embasar campanhas de castração.