Professores fazem novo protesto

Os professores da rede estadual de educação realizaram ontem, manifestações em frente aos 32 Núcleos Regionais de Educação do Estado do Paraná (NREs). Eles são contrários à resolução do governo que altera a hora-atividade dos docentes. A a partir deste ano os professores cumprirão a carga horária de 20 horas semanais (estabelecida no edital dos concursos públicos), sendo que 62,5% serão cumpridas em sala e 37,5% nas tarefas extraclasse (hora-atividade). Mas os professores entendem que esta alteração impacta na quantidade de horas desenvolvidase pode provocar a demissões.