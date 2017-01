Seleção Unificada tem fila de espera

O Ministério da Educação divulgou ontem o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes já podiam consultar se conseguiram a vaga que pleitearam no ensino superior público. Ao todo, são ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.

Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular podem esperar a lista de espera. Isso pode ser feito até 10 de fevereiro. Esses candidatos serão convocados a partir do dia 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes. Para partipar da lista, basta acessar o site e clicar no campo correspondente para acessá-la.