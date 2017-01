Medo faz disparar procura pela vacina da febre amarela

Vacina da febre amarela está disponível em todos os postos da Capital (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná ainda não registrou nenhum caso de febre amarela, mas o surto em áreas rurais de alguns estados, entre eles o vizinho São Paulo, parece ter colocado a população em alerta. Uma evidência disso é que o número de doses da vacina contra febre amarela aplicadas neste começo de ano disparou 366% em Curitiba.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre os dias 1º e 24 deste ano foram aplicadas 4.869 doses da vacina na Capital, enquanto no mesmo período do ano passado foram 1.046 doses.

Caroline Krebsbach, diretora do Departamento de Epidemiologia da SMS, pondera que não é possível avaliar se esse aumento é por conta de um grande número de pessoas que já viajavam, mas não tomavam a vacina e agora começam a se preocupar, ou se é por causa daquelas pessoas que querem tomar a vacina por prevenção.

“Tivemos um aumento significativo no número de doses em janeiro. Foram quase 4 mil doses a mais do que em janeiro de 2016. É bastante”, destaca a especialista.

No município, a vacina é oferecida em todas as unidades de saúde mas preferencialmente para quem vai viajar para as áreas com recomendação — o ideal é se vacinar pelo menos dez dias antes da viagem e quem tomou a primeira dose há menos de dez anos não precisa adiantar o reforço.

“Para a população que não vive na área de recomendação, como é o caso de Curitiba, ou que não vai viajar para áreas com ocorrência da doença, a orientação é não buscar a vacina neste momento”, explica a Superintendente em Vigilância em Saúde de Curitiba, Juliane Oliveira.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apesar do aumento na procura os estoques estão normais e há o suficiente para atender o público. Além disso, para atender o restante do Estado, o Governo do Paraná já solicitou na semana passada o envio de doses extras da vacina contra a febre amarela, fornecida pelo Ministério da Saúde. O primeiro lote, com 60 mil doses, já chegou ao Estado e será distribuído aos municípios.

Paraná monitora casos suspeitos

Por conta do surto de febre amarela, com mais de 420 casos silvestres e 40 mortes confirmadas no País, tanto a Prefeitura de Curitiba como o Governo do Paraná estão reforçando as ações de monitoramento e prevenção. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, afirma que “o momento é de alerta, mas a situação está sob controle”, destacando que o principal esforço é imunizar moradores e pessoas que viajarão para área de risco, de forma a evitar a reintrodução da febre amarela no estado.

Já Caroline Krebsbach, diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, aponta que os serviços de saúde estão fazendo o monitoramento de casos suspeitos de febre amarela e destaca que todos os serviços de saúde estão orientados para fazer esse tipo de atendimento. “Os sintomas aparecem até 15 dias após a viagem. Por isso a análise clínica desses casos é mais complexas e fazemos também um questionário”, explica.

OMS — Até agora, apenas os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul registram casos de febre amarela. A Organização Mundial da Saúde (OMS), contudo, já alertou que outros estados serão afetados, uma vez que há o risco de indivíduos viajarem para áreas de risco, serem contaminados e voltarem para suas cidades, levando consigo a doença.

“Espera-se que casos adicionais sejam detectados em outros estados do Brasil devido ao movimento interno de pessoas, além do baixo nível de cobertura vacinal em áreas que antes não estavam em risco”, diz boletim da OMS.

A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas. Para crianças, a vacina não deve ser aplicada ao mesmo tempo que a tríplice viral ou tetra viral. Já nos outros casos em que a vacinação é contra-indicada, o médico avaliará. Caso a mulher esteja amamentando e tenha que tomar a vacina, a amamentação precisa ser suspensa por 28 dias.

1942

Foi o último ano com registro de um caso urbano de febre amarela no Brasil. A doença, com isso, tem característica silvestre, e com incidência no meio rural. A doença não é contagiosa, ou seja, não há transmissão de pessoa a pessoa, apenas pela picada de mosquitos infectados com o vírus. Entretanto, como Aedes aegypti, que está presente em quase 4 mil municípios brasileiros, também transmite a febre amarela, a possibilidade de transmissão em áreas urbanas existe. A Secretaria de Estado da Saúde contava até o final da semana passada com um estoque estratégico de 145 mil vacinas contra a febre amarela. “Em nenhum momento tivemos problemas de falta de vacina. Contudo, já esperando um aumento na demanda, solicitamos ao Ministério da Saúde mais 190 mil doses para suprir a necessidade do Estado”, informou a superintendente de Vigilância em Saúde, Cleide de Oliveira.

Perguntas e respostas sobre febre amarela

Em que regiões o risco de pegar febre amarela é maior?

No Brasil, o risco é maior em regiões de matas e rios em todos os estados da região norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e região centro-oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal). Também há risco em alguns estados da região nordeste (Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste e extremo-sul da Bahia), região sudoeste (Minas Gerais, oeste de São Paulo e norte do Espírito Santo) e região sul (oeste dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

Como se proteger?

Quem vai viajar para algumas dessas regiões é recomendado se vacinar contra a febre amarela 10 dias antes da viagem para garantir um passeio mais tranquilo. A recomendação é válida para quem nunca foi vacinado ou o fez há mais de 10 anos. Quem mora em locais de risco também deve ser imunizado. Outras medidas também podem evitar a doença, como usar calças e camisas que cubram a maior parte do corpo; aplicar repelente e reaplicar sempre que molhar o corpo ou entrar na água; e usar mosquiteiro quando dormir em áreas de risco.

Quais são os sintomas da doença?

No início, a febre amarela tem sintomas semelhantes aos de uma gripe, mas a atenção deve ser maior quando associados ao deslocamento para locais de risco. Ao apresentar febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos ou dores no corpo é necessário procurar atendimento médico imediatamente e informar sobre a viagem. A maioria das pessoas melhora após os sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve período sem sintomas e, então, desenvolvem uma forma mais grave da doença. Nesses casos, os sintomas são febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e nos olhos), hemorragia (especialmente do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.