Tratamentos estéticos a preços mais em conta

A Clínica de Estética da Uniandrade retomará os atendimentos à comunidade, no mês de fevereiro. Os alunos e professores da Instituição oferecem diversos serviços, com valores abaixo do mercado, como depilação, radiofrequência, microagulhamento, dermaroller, massagem modeladora e relaxante, manthus, drenagem linfática, lipo soon, corrente-russa, endermologia, elotrolipoforese, pré e pós-operatório, laser pulse, limpeza de pele, hidratação facial, rejuvenescimento, clareamento de manchas, peeling, maquiagem, botox capilar, etc. Os interessados poderão agendar o atendimento pelo (41) 3219-4290. Horários de atendimento são segunda-feira, das 8h15 às 11h e das 14 às 17h. Na terça-feira das 15 às 18h e das 19h15 às 22h, e na sexta-feira, 8h15 às 11h e 19h15 às 22h.