Curitiba vai ganhar Centro de Paradesporto

Acordo foi assinado em um vagão restaurado (foto: Joel Rocha/SMCS)

A concessionária de ferrovias Rumo vai destinar R$ 1,3 milhão para a estruturação do Centro de Excelência em Paradesporto do Bairro Xaxim, em Curitiba. O valor será aplicado na elaboração de projetos e na execução de obras que darão acesso a Pessoas com Deficiência (PcDs) a atividades de lazer e à prática de esportes. O complexo terá condições de formar e treinar paraatletas para competições de alta performance.

O termo de compromisso que oficializou a parceria entre a concessionária de ferrovias e a prefeitura de Curitiba foi firmado na sexta-feira. O presidente da Rumo, Julio Fontana Neto, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, assinaram o documento na sede da empresa, no Bairro Cajuru.

A obra vai readequar e ampliar o Centro de Excelência em Paradesporto, que terá capacidade para atender aproximadamente 3 mil pessoas ao mês. “O projeto complementa os investimentos que a Rumo vem fazendo no transporte ferroviário do Paraná”, afirmou o presidente da Rumo. “A Rumo está de parabéns, o Brasil precisa de empresas com visão social”, disse o prefeito de Curitiba. O investimento busca proporcionar inclusão social, acessibilidade, educação esportiva.