Jadson dá esperança à torcida corintiana

LUCIANO TRINDADE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto a novela de sua negociação com a diretoria do Corinthians segue sem um desfecho, Jadson resolveu aumentar ainda mais a expectativa da torcida nesta segunda-feira. O meia trocou a foto de seu perfil no Twitter e colocou uma imagem em que aparece com o uniforme do Corinthians. Bastou isso para os torcedores aumentarem a esperança de que o jogador deve fechar sua volta ao clube. O retorno, entretanto, ainda não está certo. Segundo pessoas próximas ao jogador, os representantes de Jadson e a diretoria corintiana ainda não chegaram a um acordo. Com salários e luvas acertados, as partes só divergem sobre o tempo de contrato do jogador. O meia quer um vínculo de três anos, enquanto o alvinegro oferece dois, pois teme que o rendimento do atleta entre em declínio, já que ele está com 33 anos hoje e chegaria aos 36 num possível terceiro ano de contrato. O impasse já dura mais de uma semana sem uma resolução.