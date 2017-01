Pais precisam ficar atentos à mochila escolar

(foto: Franklin de Freitas)

Em época de compra de material escolar, pais e filhos devem ficar atentos com os gastos financeiros, os personagens favoritos que estampam os produtos e também com a mochila. Muito utilizada pelas crianças para transportar livros, cadernos, agendas, estojos e outros itens, ela pode causar problemas à saúde pelo excesso de peso.



Especialistas recomendam que os estudantes não carreguem mais do que 10% do seu peso corporal. Por exemplo; se uma criança pesa 30 quilos, ela não deve levar mais do que 3 quilos na mochila. Parece fácil, mas a carga é facilmente ultrapassada, principalmente quando a escola cobra muitos materiais.



Preocupada com a saúde Antônio, de 6 anos, a cerimonialista e produtora de eventos Vanessa Luz, optou por uma mochila com rodinhas para o filho. “Como ele está no segundo ano do ensino fundamental, já carrega muitas apostilas. Acho um excesso de material e por isso falo com os diretores para que mantenham alguns livros e apostilas no colégio”, acrescenta Vanessa.



O gerente da Livrarias Curitiba da Boca Maldita, Sandro Costa, destaca que antes de comprar a mochila é fundamental observar o peso dela vazia. “Ela não deve ter mais de meio quilo, possuir alças grossas, acolchoadas e reguláveis. Para quem tem filhos pequenos, o ideal é que venham com rodinhas”, explica.



De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), a mochila transportada não pode ultrapassar 10% do seu peso corporal. O peso carregado nas mochilas também deve ser bem distribuído. Por exemplo, mochilas com uma alça só acarretam sobrecarga em um lado do corpo, podendo causar desvios posturais graves.



As consequências desse peso abusivo são progressivas e chegam a criar problemas graves de saúde. Segundo Nogueira, os primeiros sintomas são dores na coluna "A dor, causada pelo excesso de peso, pode gerar complicações na qualidade de vida do estudante. No longo prazo, o aluno pode ter alterações posturais, tais como escoliose, hiperlordose e hipercifose.

DICAS

- A mochila não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Se ela tem 25 quilos, a mochila não pode ter mais de 2,5 quilos

- Na Educação Infantil é suficiente levar à escola apenas uma troca de roupa extra e um agasalho. Para crianças maiores, apenas o material do dia. Garrafas de água podem ser transportadas vazias e enchidas na escola

- Mochila com rodinhas é a indicada para crianças de 2 a 5 anos. Essa mochila também é uma boa opção para quem precisa carregar muita coisa, mas a alça deve estar na altura do quadril da criança, evitando que ela se incline ou tensione o corpo para o lado ao transportá-la

- Mochilas com alças almofadadas não machucam. Devem ser reguláveis e com uma largura mínima de quatro centímetros nos ombros

- A criança não deve carregar a mochila em um ombro só. Sempre nos dois

- As alças não podem ficar frouxas e precisam ser simétricas

- A base da mochila deve estar a cinco centímetros da linha da cintura e nunca em cima do bumbum

- Ter armários na escola, para que os alunos guardem os materiais da semana, é outra ótima opção

- Verifique se o seu filho não está levando objetos desnecessários ao colégio

- As tiras devem ser tensionadas para a bolsa ficar junto ao corpo e cinco centímetros acima da cintura

- Troque cadernos por fichários, pois as crianças podem transportar apenas as folhas da disciplina daquele dia

- Escolas devem ter escaninhos para as crianças esvaziarem as mochilas e terem a opção de deixar parte do material na sala de aula. Isso as poupa de carregar peso desnecessário

- Organize o material escolar de seu filho. Coloque as coisas mais pesadas no fundo e junto às costas

- Escolha uma mochila leve. Não deve pesar mais de meio quilo vazia