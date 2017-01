Estrelas Além do Tempo desbanca La La Land no SAG Awards

A 23ª edição do SAG Awards, prêmio do Screen Actors Guild, o Sindicato de Atores dos EUA, foi entregue neste domingo (29) e contemplou interpretações em cinema e TV, filmes e séries. Na premiação principal, a de Melhor Elenco em Filme, o longa Estrelas Além do Tempo desbancou o favorito La La Land - Cantando Estações. Por outro lado, alguns candidatos confirmaram seu favoritismo. Foi o caso de Viola Davis, que levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance no longa Um Limite Entre Nós — ela também ganhou o Globo de Ouro pelo mesmo trabalho. Emma Stone levou sua estatueta de Melhor Atriz por La La Land. Ao longo dessas mais de duas décadas, não apenas o SAG Awards, mas também os prêmios dos demais sindicatos acabaram por substituir o Globo de Ouro, da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, como indicativos do Oscar. Em 2016, Spotlight: Segredos Revelados havia ganho o SAG e, no Oscar, derrotou o favorito O Regresso, com Leonardo DiCaprio.

Vencedores

Elenco em Filme - Estrelas Além do Tempo

Ator - Denzel Washington (Um Limite Entre Nós)

Atriz - Emma Stone (La La Land)

Ator Coadjuvante - Mahershala Ali (Moonlight)

Atriz Coadjuvante - Viola Davis (Um Limite Entre Nós)

Elenco em Série Dramática - Stranger Things

Elenco em Série de Comédia - Orange is the New Black

Atriz em Série Dramática - Claire Foy (The Crown)

Ator em Série Dramática - John Lithgow (The Crown)

Ator em Série de Comédia - William H. Macy (Shameless)

Atriz em Série de Comédia - Julia Louis Dreyfus (Veep)

Ator em Minissérie ou Filme para a TV - Bryan Cranston (All the Way)

Atriz em Minissérie ou Filme para a TV - Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson)

Atriz diz ter sido drogada em festa de seu aniversário

Depois de ser internada para avaliação ao ter um surto na última quinta-feira, 26, a atriz Mischa Barton alegou que colocaram drogas em sua bebida. Depois de sair do hospital, ela explicou que saiu com amigos para comemorar seu aniversário de 31 anos com amigos, no dia 25. "Enquanto tomava alguns drinks, percebi que havia algo errado no meu comportamento", disse. "Fui voluntariamente procurar ajuda profissional e a equipe [do hospital] disse que haviam me dado GHB (gama-hidroxibutirato)", uma droga sintética. A atriz ainda aproveitou a entrevista para dar um alerta a meninas.

"Essa é uma lição para todas as jovens, fiquem atentas ao que está ao seu redor", disse.

Artistas protestam contra Trump no SAG

A 23ª edição do Screen Actors Guild (SAG) Awards, prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, foi palco de vários protestos contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ator Simon Helberg, de 'Big The Bang Theory' apareceu segurando um papel com a frase "Refugiados são bem-vindos", enquanto sua mulher, a atriz Jocelyn Towne, tinha o colo pintado com a frase "Deixe que eles entrem". O elenco de "Capitão Fantástico" posou para uma foto em que todos levantavam o dedo do meio e bradavam contra as ações anti-imigração tomadas pelo líder americano.

Francesa vence o Miss Universo

A francesa Iris Mittenaere foi coroada Miss Universo na noite deste domingo, 29, em Manila, nas Filipinas. Ela é a segunda francesa a receber o título e devolve para a Europa a coroa após 27 anos. A última francesa a usar a tiara foi Christiane Martel, em 1953, há 64 anos. A paranaense Raissa Santana, que representava o Brasil, ficou no top 13 do concurso de beleza. Porém, ficou no top 3 entre as mais comentadas no Twitter.

Morre o “pai do Pac-Man”, aos 91 anos

O japonês Masaya Nakamura, um dos pioneiros do videogame e conhecido como "o pai do Pac-Man", morreu aos 91 anos. A informação foi confirmada ontem por sua companhia. Em 1955, ele fundou uma empresa que se tornaria a Namco. A companhia passou a desenvolver jogos domésticos e arcade, parques temáticos e outros parques de diversões. O designer de jogos da Namco, Toru Iwatani, criou o Pac-Man amarelo, que chegou ao mercado em 1980. O personagem se tornou extremamente popular entre os jogadores e o Guinness World Records, o livro dos recordes, o classificou como "a máquina de arcade operada por moedas mais bem-sucedida". Nakamura ainda trabalhava como conselheiro sênior da Namco.

Níver do dia

Justin Timberlake

cantor norte-americano

36 anos