Gibiteca abre inscrições para cursos

(foto: Divulgação)

A partir de amanhã, a Gibiteca de Curitiba abre inscrições para os cursos regulares do primeiro semestre. Com início em março, entre as atividades disponíveis estão aprendizados de quadrinhos, mangá, figura humana, narrativa e roteiro, aquarela, cosplay (corte, costura, cabelo e maquiagem), além da colônia de férias de mangá prevista para acontecer entre os dias 18 a 21 de julho. A idade mínima para participar é de 10 anos e o valor da mensalidade é de R$ 50.

SERVIÇO:

1º Semestre 2017

Inscrições: 1º de fevereiro a 4 de março

Matrículas no primeiro dia de aula

Endereço: Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 533 – Solar do Barão

Telefone: (41) 3321-3250

e-mail: gibitecadecuritiba@fcc.curitiba.pr.gov.br

PROGRAMAÇÃO

QUADRINHO – Nível Básico

MANHÃ – 6ª feiras – 10/03 a 14/07

Professor: Ariel Morais Dacunha

Horário: 10h às 12h – Vagas: 25



QUADRINHOS – Nível Básico

TARDE – 4ª feiras – 8/03 a 15/07

Professor: Francis Ortolan

Horário: 10h às 12h – Vagas: 25



QUADRINHOS – Nível Básico

MANHÃ – Sábados – 11/03 a 15/07

Professor: Marcelo Lopes

Horário: 10h às 12h – Vagas: 25



QUADRINHOS – Nível Intermediário

TARDE – Sábados 11/03 a 15/07

Professor: José Aguiar

Horário: 14h às 16h – Vagas: 25



QUADRINHOS – Nível Avançado

TARDE – Sábados – 11/03 a 15/07

Professor: José Aguiar

Horário: 16h às 18h – Vagas: 25



MANGÁ (quadrinhos japoneses)

TARDE – 3ª feiras – 7/03 a 3/07

Professor: João Ferreira

Horário: 14h às 16h – Vagas: 25



NARRATIVA e ROTEIRO

TARDE – 3ª feiras – 7/03 a 3/07

Professor: Bianca Pinheiro

Horário: 16h às 18h – Vagas: 25



DESENHO DE FIGURA HUMANA

5ª feiras – 9/03 a 28/06

Professor: Douglas Corrêa

Horário: 14h às 16h – Vagas: 25



PINTURA COM AQUARELA

6ª feiras – 10/03 a 14/07

Professor: Hosana Cristina Freitas

Horário: 16h às 18h – Vagas: 25



COSPLAY (Corte, Costura, Cabelo e Maquiagem)

5ª feiras – 9/03 a 28/07

Professor: Rafaela Gonzalez

Horário: 16h às 18h – Vagas: 25 (Material à parte)

COLÔNIA DE FÉRIAS MANGÁ: 18 à 21/07 – das 14h às 17h.

Conteúdos: Personagem (João Ferreira), Narrativa (Francis Ortolan), Finalização (Douglas Corrêa) e Colorização (Ariel Morais Dacunha).

Valor: R$50 (referente as 4 aulas) – Vagas: 30

WORKSHOPS DE ANATOMIA COM MODELO VIVO COSPLAY

Professor: Marcelo Lopes – Datas: 10/03, 7/04, 5/05, 9/06, 7/07, 11/08, 8/09, 6/10, 3/11 e 9/12.

Horário: 19h às 21h

Valor: R$35 (cada encontro)

Vagas: 25 (Dirigida para maiores de 18 anos)