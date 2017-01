Personagens curitibanos são tema de mostra

O espaço de exposições do Shopping Jardim das Américas recebe de amanhã a 12 de fevereiro a mostra A Fabulosa Galeria de Personagens de Curitiba, que apresenta um panorama dos personagens das histórias em quadrinhos de autores curitibanos. A mostra foi organizada pela Gibiteca de Curitiba, com curadoria de Fulvio Pacheco.



A exposição reúne 65 personagens. Em formato de álbum de figurinhas, traça um panorama cronológico das histórias em quadrinhos de Curitiba por meio de seus personagens, iniciando com o Chico Fumaça de 1926, de autoria de Alceu Chichorro, passando pelo Homem Relâmpago (de Poty Lazarotto), Maria Erótica (Claudio Seto), Smilinguido (Marcia D´Haese), Loira Fantasma (Fulvio Pacheco), Curitibinha (Marcos Vaz), Amely (Pryscila Vieira), Malu (José Aguiar) e outros.

SERVIÇO:

A Fabulosa Galeria de Personagens de Curitiba

Onde: Shopping Jardim das Américas (Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63)

Quando: De amanhã (1º) a 12 de fevereiro, das 10 às 22 horas. Entrada franca