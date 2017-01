Vera Fischer vem a Curitiba com 'Ela é o Cara!'

Vera: em Curitiba

A atriz Vera Fischer volta a Curitiba em março, no teatro Fernanda Montenegro, com a comédia Ela é o Cara!, escrita especialmente para ela por Márcio Araújo e Andrea Batitucci. O espetáculo, sucesso de público em todo o país, conta com a direção de Ary Coslov.



A peça retrata a história de Gilberto Fonseca (o ator Edson Fieschi), um terapeuta de competência e caráter duvidosos. Após um incidente com um paciente famoso, ele se vê obrigado a administrar a repercussão negativa do caso, o assédio da imprensa e a fúria dos fãs do seu paciente, que o culpam pelo ocorrido e estão ávidos por vingança. Com a sua carreira fadada ao fracasso, Gilberto cogita vender sua alma ao Diabo. Neste exato momento, surge em seu consultório Vera Fischer, que insiste em ser atendida.



Sofrendo um transtorno de personalidade, a famosa atriz insiste em dizer que não é Vera Fischer. Diante da gravidade do quadro, Gilberto aceita atendê-la em troca de publicidade, na esperança de retomar sua carreira. Gilberto passa a viver um novo conflito: quem será a solução para os seus problemas? O Diabo ou Vera Fischer?



A peça terá duas exibições, nos dias 3 e 4 de março (sexta e sábado), às 21h, no Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel - Alameda Dom Pedro II, 255 – Batel). Os ingressos custam R$ 30 e R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.