Herdeira do Grupo Águia Branca morre após incêndio em apartamento nos Jardins

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após um incêndio nesta segunda-feira (30) em um prédio residencial no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo. Segundo os bombeiros, o fogo atingiu um apartamento no prédio por volta das 14h desta segunda e a vítima foi socorrida ainda com vida, mas com queimaduras graves e parada cardiorrespiratória. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no centro, e em seguida para o Hospital das Clínicas. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a mulher morreu antes de chegar ao pronto-socorro. Ela foi identificada como Liliane Chieppe, de 54 anos. Liliane é filha de Vallecio Chieppe, fundador e ex-presidente do Grupo Águia Branca, empresa de transporte e logística com sede no Espírito Santo. Ela era uma das herdeiras do grupo.