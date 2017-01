Marlone ganha novo de status no clube

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dos titulares do Corinthians que iniciam 2017 na equipe ideal de Fábio Carille, nenhum mudou de condição em tão pouco tempo quanto Marlone. Praticamente absoluto no ataque para a largada da temporada nesta semana, o meia-atacante de 25 anos ganhou pontos internamente por recusar a saída para o Atlético-MG. O negócio seria de R$ 10 milhões. A venda estava alinhavada entre os dois clubes na virada do ano, e só não ocorreu por diferenças nas condições de pagamento. O Corinthians queria dinheiro à vista, enquanto o Atlético buscava o reforço, mas queria pagar a maior parte do negócio a médio e longo prazo. No meio de todo esse processo, Marlone deixou claro que toparia a mudança, mas que o desfecho preferido para ele seria a permanência. Entre dirigentes e comissão técnica, o meia-atacante ganhou pontos nesse processo. Para a temporada 2017, o Corinthians espera uma mudança de postura do elenco e, nesse sentido, Marlone deixar claro seu desejo de ficar foi um exemplo considerado positivo. Essa não foi, por sinal, a primeira situação em que ele rejeitou trocar a camisa corintiana por outra. Juninho Pernambucano Ao longo de 2016, seu primeiro ano no Parque São Jorge, oportunidades de empréstimo surgiram de equipes como Sport, Ponte Preta e Atlético-PR, mas Marlone deixou claro que chegar ao Corinthians era um feito importante para ele e que não gostaria de escolher outros caminhos. Essa posição foi fortalecida após conversas com o experiente Juninho Pernambucano, amigo e ex-colega de Vasco -hoje comentarista da TV Globo. A identificação entre jogador e clube também aumentou a partir de um fato extraordinário: a indicação ao Prêmio Puskás, pelo gol mais bonito do futebol mundial na temporada. Marlone, que havia feito o golaço ainda no primeiro semestre, levou o nome - e o distintivo, no broche de seu terno -do Corinthians até a premiação mais badalada do esporte. Titular do Corinthians nas últimas três partidas de 2016 -jogou 261 minutos de 270 possíveis nos jogos-, Marlone fez dois dos três gols da equipe no período. Se o ano todo foi difícil por lesão no tornozelo, poucas oportunidades de sequência e muitas especulações de saída, a reta final se mostrou diferente. Não por acaso, o treinador Fábio Carille conferiu a ele a chance de se manter durante a pré-temporada. A oportunidade foi agarrada, com gol contra o Vasco na Florida Cup e boa atuação no clássico com o São Paulo. Os jogos dessa semana serão vitais para reforçar essa posição no setor mais concorrido da equipe: quarta, diante da Ferroviária, em Itaquera, e no sábado contra o São Bento, pela estreia do Paulistão em Sorocaba. Gols por minuto Entre os cinco principais goleadores do Corinthians no ano passado, Marlone tem a melhor média por minuto dentro de campo. Marlone - um gol a cada 233 minutos (8 no total) Romero - um gol a cada 255 minutos (13 no total) Lucca - um gol a cada 265 minutos (9 no total) Guilherme - um gol a cada 329 minutos (8 no total) Rodriguinho - um gol a cada 384 minutos (10 no total)