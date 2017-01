(foto: Rede News 24 Horas)

O Rio Nhundiaquara transbordou na noite desta segunda-feira, 30. As chuvas intensas registradas na Serra do Mar e em Morretes fizeram o rio subir rapidamente. Apenas em Morretes, houve a preciptação de 48 milímetros de chuvas. A estação de medição situada no Marumbi, na Serra do Mar, apontou 90 milímetros de chuvas nesta segunda, segundo as informações do Instituto Simepar.

O Corpo de Bombeiros no litoral atendeu duas ocorrências na região de Morretes. Em uma das houve apenas orientações, enquanto outra foi de uma família que ficou desabrigada na Raia Velha.

Informações repassadas por moradores indicam que o nível do rio começou a baixar também durante a madrugada.