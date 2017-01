Clube recebeu oferta por Lyanco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - David Neres não é o único jogador são-paulino que despertou o interesse do mercado europeu e pode ser negociado nesta janela de transferência. O clube recebeu uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 16,7 milhões) feita pela Juventus, da Itália, pelo zagueiro Lyanco. A diretoria ficou bem interessada no negócio, mas com a venda de Neres para o Ajax, a necessidade de se fazer caixa diminuiu. De qualquer maneira, desde o início da negociação, a diretoria demonstrou que esperava receber mais do que isso. A reportagem apurou o defensor tem 20% dos seus direitos, sendo que os outros 80% são do Tricolor. A diretoria pediu que a oferta subisse para 6,25 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) para ficar com os 5 milhões de euros (R$ 16,7 milhões) livres para o clube. Lyanco chegou ao São Paulo em janeiro de 2015. O jovem, de 19 anos, logo se destacou no clube e teve chance no time profissional com o técnico colombiano Juan Carlos Osorio. No total, ele disputou 24 partidas pelo profissional e marcou um gol. A seu favor, ele ainda conta com a cidadania sérvia e convocações para a seleção brasileira sub-20 no currículo. Porém, o São Paulo acredita que possa lucrar ainda mais com ele, caso o jogador se destaque mais no profissional. Além disso, o fato de Rodrigo Caio poder ser negociado no meio deste ano faz com que Lyanco ganhe importância no elenco. Por outro lado, o técnico Rogério Ceni conta também Maicon, Lugano, Breno e Douglas para o setor, o que diminui a necessidade de se manter o zagueiro. Por tudo isso, o negócio ainda segue em aberto e será definido nesta terça-feira. No caso de Luiz Araújo, o São Paulo está decidido a mantê-lo no elenco. O Lille, da França, ofereceu 6 milhões de euros (20 milhões) pelo atacante e ouviu a recusa do Tricolor. Não satisfeitos, os franceses subiram para 7 milhões de euros (R$ 23,3 milhões) e não convenceram o clube. Rogério Ceni deixou claro que gostaria de contar ainda com Luiz Araújo. Com a saída de David Neres, a necessidade de o meia-atacante permanecer no elenco aumentou. Por isso, o São Paulo só vai negociar Araújo se tiver um aumento muito alto na proposta. No caso do meia-atacante, o São Paulo tem direito a 70% da transação, sendo os outros 30% do Mirassol. Já David Neres assinou a sua transferência para o Ajax, da Holanda. O São Paulo recebeu e aceitou uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) por 80% dos direitos do jogador, de 19 anos. A concretização oficial depende de detalhes para serem acertados pelos dois clubes e o estafe do atleta. Considerada uma das principais joias das categorias de base, o meia-atacante já havia recebido neste mês uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 33,4 milhões) que fora recusada pelo Tricolor.