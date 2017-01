Exército faz uma varredura em cadeia reativada de Manaus

(foto: Agência Brasil/EBC)

Homens do Exército Brasileiro fazem uma varredura dentro da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, localizada no Centro de Manaus, na manhã desta terça-feira (31). A cadeia foi reativada para receber presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), após uma rebelião no local terminar com 57 detentos mortos. A matança desencadeou um crise prisional no país.

A revista conta ainda com a participação das Polícias Civil e Militar, além da Tropa de Chope. Na área externa do presídio, também há homens de Exército de prontidão. Um helicóptero dá apoio à ação. O perímetro da cadeia foi interditado. A interdição afeta a Avenida Sete de Setembro, entre Visconde Porto Alegre e Castelo Branco. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus foram acionados para controlar a passagem de veículos no local.

Reativação de cadeia

A Cadeia Vidal Pessoa foi reaberta no dia 2 de janeiro para a acomodação de presos ameaçados de morte pela facção criminosa Família do Norte (FDN), apontada como responsável pelas 57 mortes no Compaj.

Desde então, a Vidal Pessoa recebeu 284 presos transferidos de presídios do Amazonas por "medida de segurança". A intenção do governo era isolar os membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) dos presos da FDN.

No entanto, mesmo lá eles ainda não estavam seguros. Dias depois, uma outra rebelião que ocorreu na Cadeia Vidal Pessoa no domingo (8) deixou quatro presos mortos e sete feridos.

Apos a transferência, 20 presos levados à Vidal chegaram a ser levados para Unidade Prisional de Itacoatiara, a 270 Km da capital em razão de riscos de mortes.