Hospital da Polícia Militar completa 59 anos

O Hospital da Polícia Militar (HPM) completa 59 anos nesta terça-feira (31/01) e desde sua criação busca atender da melhor maneira possível os militares estaduais, tanto da ativa quanto da reserva, bem como seus dependentes. Somente em 2016 o hospital fez 574.222 atendimentos (internos e externos) em diversas especialidades. Atualmente o prédio do hospital fica no Bairro Jardim Botânico, em Curitiba (PR).



No ano de 2016 o HPM fez 1.751 cirurgias em suas dependências contra 1.314 em 2015, um aumento de 33%. Também foram feitos 12,8 mil exames de diagnóstico por imagem e 253.042 exames laboratoriais e 12.763 sessões de fisioterapia, além de 69.146 consultas médicas nas dependências do hospital, das quais, 22.355 foram realizadas no Pronto Atendimento em caráter de urgência ou emergência.



O HPM fez ainda 162.163 atendimentos externos nas áreas de pediatria, oftalmologia, psiquiatria, medicina nuclear, exames cardiológicos e de diagnóstico por imagem, cirurgia cardíaca, quimioterapia, endoscopia, entre outros. O hospital ainda dispõe de contratos de manutenção de equipamentos e de fornecimento de diversos insumos e medicamentos.



Segundo o Diretor do HPM, coronel médico Mauro Fernando Kurten Ihlenfeld, atualmente o hospital conta com mais de 100 contratos administrativos firmados entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária para serviços médico-hospitalares realizados por diversos prestadores credenciados.



De acordo com coronel Mauro, para 2017 estão sendo firmados convênios com outras instituições, dentre elas, a Secretaria de Estado da Saúde, a Universidade Federal do Paraná e a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, o objetivo é promover a melhoria da qualidade assistencial ao usuário do Hospital da Polícia Militar com a busca na excelência de atendimento em favor da família miliciana.

“É importante destacar que os atendimentos feitos pelo HPM foram e são possíveis graças ao esforço de toda a equipe composta por servidores civis e militares estaduais, com o apoio do Comando-Geral da corporação, bem como, com o auxílio de colaboradores da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária”, afirma o coronel Mauro.



Em 2016, o HPM também disponibilizou um novo canal para o agendamento de atendimento médico: a marcação de consultas online, que trouxe agilidade aos usuários que podem fazer todo o processo através do site www.hpmpr.com.br ou pelo telefone 0800 643 0001.



“Apesar das dificuldades conseguimos reestabelecer uma série de serviços como pediatria e ortopedia, também foi possível oferecer uma gama muito grande para o militar estadual e seus dependentes. Temos o compromisso de continuar oferecendo estes serviços, buscando dar o melhor atendimento à todos”, destaca o coronel Mauro.