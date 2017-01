Calçadão da Rua XV de Novembro vai passar por lavagem nesta terça

(foto: Reprodução/Facebook)

O Calçadão da Rua XV de Novembro vai passar por uma lavagem nesta terça-feira, 31. A informação foi postada pelo prefeito Rafael Greca em sua página na rede social Facebook de manhã com a hastag #CuritibaVoltaaSerCuritiba "O calçadão será jateado por vap de alta potência com água não tratada para que voltem o branco do mármore,o negro do diabázio;o vermelho vivo do basalto. Saia a crosta de craca e até fezes humanas que infelicita a paisagem e coloca em risco a Saúde da população", diz a postagem de Greca.

O prefeito assina a postagem com #BomDiaDoPrefeitoRafaelGreca dizendo que "as cidades podem ressuscitar pois nelas habita a força vital da Cidadania. Esta vontade coletiva de sermos mais fortes do que as dificuldades."

A lavagem será a partir da Rua Presidente Farias, a partir das 10 horas, e segue em direção à Praça Osório.