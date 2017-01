Gols em amistosos acirram briga por vaga no ataque

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A menos de uma semana para a estreia do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem uma briga por posição que ainda não tem vencedor. Enquanto Eduardo Baptista começa dar mostras de quem serão seus titulares em diversas partes do time, para a referência no ataque, o comandante faz questão de manter o mistério. A dúvida aumentou ainda mais após os últimos dois dias de trabalhos com a equipe paulista. No domingo, diante da Ponte Preta, Lucas Barrios fez o gol, deixou o jejum que vivia desde agosto de lado e saiu elogiado por sua presença de área no segundo tempo. Minutos antes, na etapa inicial do mesmo jogo, Willian tinha deixado boa impressão pela sua movimentação. Eleito pelo técnico como uma opção para dar mais mobilidade ao ataque, ele criou boa oportunidade em saída rápida de Dudu. De fora do campo, Alecsandro acompanhou tudo. Baptista optou por observar jogadores que ainda não tinha visto de perto e deixou o atacante fora da relação ao lado do jovem Hyoran. Sabendo da pressão por mostrar algo, o atacante correspondeu no jogo-treino na manhã da segunda-feira. Não só fez o gol, como mostrou força em divididas em um jogo que passou longe da tranquilidade em termos de violência. Michel Bastos e Guerra sofreram faltas duras e não esconderam a irritação. O venezuelano, aliás, também é cotado por Baptista em caso de necessidade. Segundo o treinador, o melhor jogador da Libertadores também pode atuar como falso 9, assim como Dudu. Essas opções, no entanto, aparecem apenas como alternativas de jogo. Mais longe na briga está Erik. O atacante chegou a ser testado no amistoso contra a Chapecoense, mas não agradou. Rafael Marques, que já declarou que pretende atuar pelas pontas, é uma última opção para a posição de centro. Contratar um 9 dominou o noticiário alviverde durante a pausa para férias. Lucas Pratto e Miguel Borja foram eleitos como prioridade, mas o alto preço pedido pelos respectivos clubes afastaram a possibilidade. A pressão em Maurício Galiotte pela chegada de um craque para a posição ainda é grande nas alamedas do clube.