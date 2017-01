Clube recebe Berrío e encerra 1º ciclo de reforços em 2017

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo apresentará Orlando Berrío, nesta terça-feira (31), como o novo reforço para a temporada. E neste início de 2017, o atacante colombiano será a última das contratações para o começo do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores. Com a chegada do atleta que defendeu o Atlético Nacional até o final de 2016, o Flamengo encerra momentaneamente as movimentações no mercado da bola. Além de Berrío, o clube já havia fechado as contratações do meia Darío Conca, do volante Rômulo e do lateral Miguel Trauco. Ainda nas transferências das últimas semanas, o time rubro-negro viu o goleiro Paulo Victor ir para o futebol turco e Jorge ser vendido ao Mônaco, que disputa o campeonato francês. As duas últimas vagas, no entanto, não serão preenchidas necessariamente com reforços. Sem pressa no mercado após as primeiras quatro contratações, a diretoria trabalha com a ideia de aproveitar os jovens oriundos das categorias de base nessas posições. No gol, sem Paulo Victor, o reserva imediato de Alex Muralha passará a ser Thiago, titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na lateral esquerda, Pará surge como opção, caso Trauco não possa atuar. Mas os jovens Michael e Moraes terão mais oportunidades no setor. Com a decisão, o Flamengo ainda avalia ter um "alívio" na folha salarial, o que permitiria maiores investimentos em futuras janelas do mercado. A diretoria, no entanto, não descarta alguma contratação de emergência diante de demandas que possam surgir, especialmente no decorrer da Copa Libertadores. Após tropeços na pré-temporada, o Flamengo iniciou bem a temporada oficial. O time venceu o Boavista por 4 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Carioca. O próximo compromisso é na quarta-feira, contra o Macaé, em Volta Redonda. A estreia na Libertadores está marcada para o dia 8 de março, contra o San Lorenzo, no Rio de Janeiro.