Santos estuda times europeus e testará novo esquema no Estadual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor santista deve, ao longo de 2017, começar a ver seu time utilizando um esquema não muito usual, com apenas um zagueiro. Inicialmente, não ainda no começo dos jogos, mas sim como uma alternativa no decorrer das partidas. Caso dê certo, a linha de cinco, com dois volantes e dois laterais ao lado de um defensor centralizado, pode se tornar uma constante no time comandado por Dorival Júnior, fã declarado de novas tendências táticas. Na última segunda-feira, em coletiva que contou com a presença de integrantes da comissão técnica, Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival, falou sobre o novo esquema e disse que a inspiração vem de grandes clubes europeus como o Manchester City, de Pep Guardiola. "A gente observou bastante as equipes de fora, o City é um time que joga com uma linha de cinco atrás, o Bayern, no passado, já usou um zagueiro só, então a gente observa essas equipes de fora, procura trazer alguns pontos que a gente consiga introduzir para o nosso futebol aqui e assim a gente consiga dar a nossa cara para a equipe", disse Lucas Silvestre. "A gente gosta muito de equipes que joguem bola, que tenha uma saída qualificada, que consigam furar as linhas do adversário e para isso a gente precisa ter, logo de trás, essa qualificação. Então é uma tendência para esse ano o que já vinha sendo feito no ano passado", acrescentou o auxiliar de Dorival Júnior. O técnico, aliás, já testou o esquema no último sábado, no segundo tempo da goleada do Santos sobre o time marroquino no último sábado. Na próxima sexta-feira (3), o time ainda inicia o jogo contra o Linense, na estreia do Campeonato Paulista, com dois zagueiros, mas a formação pode ser testada dependendo do que acontecer no decorrer da partida. "Pensamos bastante no que fazer de diferente para esse ano, porque muitos conhecem nossa equipe de 2016. Esse esquema com a linha de cinco ainda será trabalhado, para que a gente consiga executar de maneira correta", completou Lucas Silvestre.