Anta é flagrada na Região Metropolitana de Curitiba. Veja o vídeo

Uma anta (Tapirus terrestris) foi flagrada pelo Grupo Ambientalista do Rio Iguaçu, ONG que conta com o apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza para a criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Nhandara Guaricana, justamente no local cujo animal foi avistado. A espécie, maior mamífero brasileiro, pode medir entre 1,70 a 2,00 metros e pesar até 300 quilos. Sua coloração é marrom escura e o focinho tem uma pequena tromba.

A área é vizinha do Parque Nacional Guaricana, criado em 2014, que ajuda a proteger uma parte do maior trecho contínuo que restou de Mata Atlântica no Brasil.

Sobre a Fundação Grupo Boticário: a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover e realizar ações de conservação da natureza. Criada em 1990 por iniciativa do fundador de O Boticário, Miguel Krigsner, a atuação da Fundação Grupo Boticário é nacional e suas ações incluem proteção de áreas naturais, apoio a projetos de outras instituições e disseminação de conhecimento. Desde a sua criação, a Fundação Grupo Boticário já apoiou 1.493 projetos de 493 instituições em todo o Brasil. A instituição mantém duas reservas naturais, a Reserva Natural Salto Morato, na Mata Atlântica; e a Reserva Natural Serra do Tombador, no Cerrado, os dois biomas mais ameaçados do país. Outra iniciativa é um projeto pioneiro de pagamento por serviços ambientais em regiões de manancial, o Oásis. Na internet: www.fundacaogrupoboticario.org.br, www.twitter.com/fund_boticario e www.facebook.com/fundacaogrupoboticario.