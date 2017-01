Índice de Confiança dos Serviços atinge melhor nível desde 2015

(foto: Agência Brasil)

A perspectiva na melhora do setor sobre as condições de negócios, levou o Índice de Confiança de Serviços (ICS) subir 4,1 pontos em janeiro, uma alta de 5,6 pontos percentuais em relação a dezembro do ano passado, quando o indicador fechou negativo em 1,5%. Com o resultado de janeiro, a confiança do setor de serviços atingiu 80,4 pontos, ultrapassando a marca dos 80 pontos pela primeira vez desde fevereiro de 2015.

Os dados da Sondagem do Setor de Serviços foram divulgados hoje (31) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) e indicam que das 13 atividades pesquisadas, 11 apresentaram alta da confiança em janeiro. Com isto, o Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 4,7 pontos, para 74,3 pontos, e o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 3,2 pontos, para 86,6 pontos.

Para o consultor da FGV, Silvio Sales, o resultado reflete a melhora na percepção do setor sobre as condições de negócios, “tanto em relação a fatores atuais quanto em sua visão sobre as expectativas futuras, o que é um aspecto favorável para os resultados da Sondagem de Serviços neste início de ano”.

Segundo Silvio Sales, “a reação representa uma redução no pessimismo das empresas uma vez que o índice ainda se encontra em patamar historicamente muito baixo. De todo modo, este resultado pode sinalizar o início de reação no ânimo empresarial em resposta a um contexto de inflação em queda e de uma perspectiva de melhora nas condições de crédito.”

A publicação divulgada pela FGV indica que a maior contribuição para a alta de 4,7 pontos relativa ao Índice de Situação Atual em janeiro é referente ao indicador de percepção com a Situação Atual dos Negócios, com alta de 5,2 pontos, para 74,4 pontos. Entre os indicadores integrantes do Índice de Expectativas, o destaque positivo foi o relativo à Tendência dos Negócios para os seis meses seguintes, que variou 4,5 pontos, para 90,3 pontos.

A Sondagem do Setor de Serviços de janeiro mostrou que o Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor caiu 0,5 ponto percentual em janeiro, frente a dezembro do ano passado, indo a 82,3%.

Setores de Serviços

A alta de 4,1 pontos em janeiro relativa ao indicador Índice de Confiança de Serviços (ICS) atingiu, segundo o Instituto de Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, três dos quatro segmentos mais importantes pesquisados neste início de ano.

Os consultores da FGV informaram que os Serviços de Informação e Telecomunicações se destacaram entre os três segmentos que apresentaram alta frente em dezembro. A exceção ficou com o segmento de Serviços de Transporte.

A edição de janeiro de 2017 coletou informações de 1.880 empresas entre os dias 2 e 27 deste mês.

A próxima divulgação da Sondagem de Serviços ocorrerá em 24 de fevereiro de 2017