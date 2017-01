Temendo caso Victor Ramos, Atlético-PR não inscreve jogador na Libertadores

NAPOLÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda no aguardo da documentação para que o zagueiro Thiago Heleno seja inscrito no BID, e por consequência possa disputar as competições que o Atlético Paranaense jogará em 2017, o clube rubro-negro anunciou a lista dos inscritos para a Libertadores com o zagueiro sob ressalva, o que deve tirá-lo do primeiro jogo contra o Millonarios-COL, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada. Segundo o empresário do jogador, Giba Brasil, a documentação está parada no Uruguai, país-sede do Deportivo Maldonado, antigo clube de Thiago Heleno. O zagueiro conseguiu uma rara liberação na Fifa para romper o vínculo com o Maldonado, com base no Artigo 15 do regulamento de transferências. Porém, atenta à disputa que chegou ao Comite Arbitral do Esporte (CAS, em livre tradução), a CBF reenviou a documentação de transferência para o Uruguai, que ainda não a devolveu. "Não sei por que eles estão segurando. Devem ter os motivos deles lá", disse Brasil, que ainda crê que Heleno possa jogar essa primeira partida: "Há uma pequena chance, nós estamos pedindo à Fifa. Mas pode ser hoje, amanhã ou em 15 dias". O trâmite exigido pelo mesmo regulamento da Fifa, em transferências internacionais, determina que os documentos voltem ao país de origem a cada transferência. No Caso Victor Ramos, a CBF o transferiu diretamente do Palmeiras ao Vitória, sem devolver o trâmite ao México, o que atrasaria a inscrição, como com Thiago Heleno. Agora, a CBF mandou os documentos ao Uruguai, que ainda não os devolveu. Brasil ainda confirmou que o jogador terá que pagar do bolso uma multa ao Maldonado, ainda não arbitrada pela Fifa, mas garantiu que o contrato de quatro anos com o Atlético é legal e está em vigor. Assim, o Atlético-PR divulgou a seguinte lista para a Libertadores, já na ordem de numeração das camisas, com a ressalva em Heleno: 1) Santos 2) Jonathan 3) Lucho González 4) Thiago Heleno* 5) Luiz Otávio 6) Sidcley 7) Otávio 8) Pablo 9) Luis Henrique 10) Felipe Gedoz 11) Nikão 12) Weverton 13) Paulo André 14) Marcão 15) José Ivaldo 16) Nicolas 17) Yago 18) Crysan 19) Carlos Alberto 20) Rossetto 21) João Pedro 22) Léo 23) Grafite 24) Warleson 25) Wanderson *Participação condicionada à publicação do registro do contrato especial de trabalho desportivo no BID da CBF