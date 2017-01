Meta da inflação deve caminhar para 3% no longo prazo, diz BC

MARIANA CARNEIRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse que a meta de inflação no Brasil deve caminhar para patamares mais baixos, mais próximos de 3%, no longo prazo. Em evento promovido pelo banco Credit Suisse para investidores em São Paulo, Ilan disse que o país já está no caminho para baixar a inflação brasileira para padrões internacionais. As projeções de inflação para este ano e para o ano que vem giram em torno do centro da atual meta, de 4,5%, salientou. Perguntado sobre quando isso poderia ocorrer, ele disse que a fixação da meta para 2019 será divulgada em junho e que ainda não há decisão definida. "Temos um caminho. A expectativa de inflação para este ano já esta na meta e no outro também. Vamos tomar a decisão da meta de 2019 em junho", disse. "E, ao longo do tempo, e obviamente estou falando no longo prazo, nós devemos caminhar para uma meta parecida com a de outros emergentes que tem inflação perto de 3%. Novamente, no longo prazo, o que significa ao longo dos anos, tomando decisões a cada junho, levar a inflação para uma meta parecida com a de outros emergentes que tem inflação perto de 3%. TRUMP As turbulências externas, que ganharam novo peso com o presidente americano Donald Trump, pegam o Brasil menos vulnerável, acredita Ilan. Ele disse que há incertezas crescentes no exterior, mas o Brasil reduziu seu deficit nas contas externas e está recuperando os fundamentos econômicos. "O cenário global é incerto, não necessariamente para o lado ruim, mas numa economia recuperando fundamentos de forma acelerada", disse. Ilan disse que se Trump indica uma virada protecionista, de outro países como o Japão estão voltando a crescer. O Brasil, disse ele, também se beneficia de uma política econômica mais combinada. "Há um discurso alinhado que vem do presidente, passa por ministros, funcionários, empresários e investidores. Estamos no caminho certo", disse. Ele voltou a lembrar que a inflação está cadente e caminhando para o centro da meta de 4,5% ao ano, o que abriu espaço para o BC acelerar o ritmo de corte dos juros. Mas se ajuda a baratear empréstimos e pode ajudar a reativar o crédito, a queda da taxa por si só não gerará crescimento, disse ele. "A política monetária contribui para a recuperação, mas não sozinha, complementada por outras medidas. Temos que investir em reformas que ajudem na produtividade", disse ele, citando as reformas da Previdência, trabalhista e tributária.