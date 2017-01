Repelente é mais barato para os cadastrados no Armazém da Família

Dengue, zika vírus e gripe chikungunya. O mosquito Aedes aegypti, transmissor das três doenças, tem tirado o sono de muitas famílias. Prevenção, é claro, é a melhor forma de combater o temido inseto. Além de não deixar acumular água em vasos, garrafas, pneus e caixas d’água, o uso de repelentes ajuda a manter o mosquito à distância.

A boa notícia é que o produto pode ser adquirido a um preço mais baixo nos Armazéns da Família da Prefeitura de Curitiba. Moradores de Curitiba, com renda familiar de até três salários mínimos e meio, podem se cadastrar e ter o cartão de acesso para comprar nos locais.

Segundo Ivone Aparecida de Melo, diretora do Departamento de Abastecimento Social, que coordena os 33 armazéns da Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura, todas as unidades estão bem abastecidas com o produto na versão loção, que custa R$ 7,30 (100 ml). “Em farmácias, o mesmo repelente custa entre R$ 9 e R$ 12”, compara Ivone. Comercializado na versão Kids, o produto é destinado para as crianças, mas também pode ser usado por adultos, mas com o cuidado de reaplicá-lo mais vezes.

Ivone lembra que, apesar dos alimentos serem o principal foco dos Armazéns da Família, o mix de produtos à venda é muito maior. “Temos uma preocupação de oferecer também produtos para a saúde da população, como de higiene e limpeza, além de itens para prevenção de doenças como repelente, água sanitária e álcool”, salienta ela, que reforça: “O ciclo do alimento envolve outras áreas como saúde e educação, que fazem parte da política da Secretaria do Abastecimento”.

Rótulo

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba orienta que as pessoas sigam corretamente as instruções do rótulo do repelente. A reaplicação para crianças deve ocorrer de quatro em quatro horas, não mais do que três vezes ao dia no caso de pequenos de 2 a 12 anos. Menores de 2 anos não devem receber o produto.

O repelente também pode ajudar a prevenir a febre amarela, transmitida pelo Aedes aegypti. Quem for viajar para regiões consideradas de risco, como Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, também deve avaliar a compra do repelente comercializado pelos Armazéns da Família.

Estrutura

O programa Armazém da Família é formado por 33 unidades fixas de abastecimento instaladas em pontos estratégicos da periferia de Curitiba, bairros e terminais de ônibus, onde é feita a comercialização de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza.

Apenas moradores de Curitiba, com renda familiar de até três salários mínimos e meio e com cartão de acesso, podem comprar nos locais. O cadastramento e a emissão dos cartões devem ser feitos nos núcleos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento nas Regionais localizadas nas Ruas da Cidadania.

Endereços das 33 unidades do programa Armazém da Família:

Autódromo

Rua Leonardo Novicki, 740 (Av. do Trabalhador, esquina com Rua Dr. Ivan Jorge Cury), Cajuru

Fone: 3581-1780 / 3581-1784

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Bairro Alto

Rua Rio Japurá, 1758 (esquina com a Rua Rio Jari e Av. da Integração), Bairro Alto

Fone: 3367-4143

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Bairro Novo

Rua Ana Alzira Cordeiro, s/nº (esquina com a Rua Ourizona), Sítio Cercado

Fone: 3289-3736

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Barigui/CIC

Rua Desembargador Cid Campelo, 5.855 (entre as Ruas Ildefonso Clemente Puppi e Andrea Guimarães), CIC

Fone: 3245-4400

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Boa Vista

Av. Paraná, 3783 (esquina com a Rua Fernando de Noronha), Boa Vista

Fone: 3356-2087

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Boqueirão

Av. Marechal Floriano, s/nº (Terminal de Ônibus Boqueirão), Boqueirão.

Fone: 3286-4048

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Campo do Santana

Rua Delegado Bruno de Almeida, 3.415, Rio Bonito, Campo Santana

Fone: 3265-2932

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Caiuá

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7.954 (Próximo ao Parque dos Tropeiros), CIC

Fone: 3229-4395 / 3329-5931

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Capão Raso

Rua República Argentina, 5.259 (Terminal de Ônibus Capão Raso), Capão Raso

Fone: 3212-1502

Terça a Sexta-feira, das 9h às 17h15. Aos sábados, das 9h às 13h

Centenário

Rua Lourival Wendler, 600 (esquina com a Rua Ceilão, atrás do Terminal de Ônibus Centenário), Cajuru

Fone: 3581-1687

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.600 (ao lado do Terminal de Ônibus Fazendinha), Fazendinha

Fone: 3350-3788 / 3350-3789

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Jardim Paranaense

Rua Dr. Benedicto Siqueira Branco, 222 (final da Rua Francisco Derosso), Alto Boqueirão

Fone: 3378-1795

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Maria Angélica

Rua Prof. Júlio Theodorico Guimarães, 388-A (esquina com Rua Monte Sinai), Pinheirinho

Fone: 3212-1493

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Matriz

Rua da Cidadania Matriz (Praça Rui Barbosa), Centro

Fone: 3313-5822

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Monteiro Lobato

Rua Odir Gomes da Rocha, 550, Tatuquara

Fone: 3349-2399

Terça a Sexta-feira das 8h45 às 17h15. Aos Sábados das 8h30 às 13h

Nossa Senhora da Luz

Rua Sérgio Carlos Martins Leal, s/nº (ao lado da Creche Tia Eva), CIC

Fone: 3246-5539

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Osternack

Rua Guaçuí , 5.757, Sítio Cercado

Fone: 3348-9943

Terça a Sexta-feira das 8h45 às 17h15. Aos Sábados das 8h30 às 13h

Parolin

Rua Profº Plácido e Silva, 860 (esquina com Brigadeiro Franco), Parolin

Fone: 3334-5802

De terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Pilarzinho

Rua Profº Hostilio de Araújo, s/nº, Pilarzinho

Fone: 3339-9581

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Pinheirinho

Av. Winston Churchill, 15 (Terminal de Ônibus Pinheirinho), Pinheirinho

Fone: 3346-1238

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Sabará

Rua Antônio Pastre, 420 (Esq. Rua São Perpétuo e Estrada Velha do Barigui), CIC

Fone: 3249-6258

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

São João Del Rey

Rua Filósofo Huberto Rohden, s/nº (esquina com Celeste Tortado Gabardo), Sítio Cercado

Fone: 3349-3022

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Sábados, das 8h30 às 13h

Santa Efigênia

Rua José Carlos Puppi, s/nº (fundos do Terminal de Ônibus Barreirinha), Barreirinha

Fone: 3354-6944

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Santa Felicidade

Via Vêneto, 1.540, Santa Felicidade

Fone: 3272-9649

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Tatuquara

Rua Ernesto Germano Francisco Hannemann, 216 (Jardim da Ordem / Tatuquara), Tatuquara

Fone: 3265-3429

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Uberaba

Rua Augusto David de Moraes, 160 (Fundos Barracão Empresarial), Cajuru

Fone: 3296-5430

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Uberlândia / Vila Leão

Rua Felinto Bento Viana, 637 (Esq. Com a Praça Maria Regina Predobom Vanzo), Novo Mundo/Portão

Fone: 3229-9676

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Umbará

Rua Ana Ricardo Cordeiro, 243 (entre as ruas Vicente Negrello e Afonso Bandeira), Umbará

Fone: 3396-0934

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Oficinas

Rua Eng. Costa Barros, s/nº (Terminal de Ônibus Vila Oficinas), Cajuru

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Torres

Rua Iapó, 253, Rebouças

Fone: 3333-3674 / 3332-4186

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Sandra

Rua Robert Redzimski, s/nº (esquina com Rua João Dembinski), CIC

Fone: 3285-2945 / 3279-2613

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila São Pedro

Rua Hermenegildo Bonat, 408-B, Xaxim

Fone: 3248-7202 / 3246-4452

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Verde

Rua Emílio Romani, 241 (esquina com Rua Jornalista Rubens Ávila), CIC

Fone: 3569-3451

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h