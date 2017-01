Capital paulista tem mês de janeiro mais chuvoso desde 2011

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados divulgados pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta terça-feira (31) mostram que São Paulo teve o mês de janeiro mais chuvoso desde 2011. Foram 453,8 mm de chuva registrados, valor 74% acima da média do período (261,2 mm). Foram 21 dias com chuva, cinco a mais do que a média histórica. O maior registro foi no dia 16, a maior chuva dos últimos 68 anos em um mês de janeiro, num período de 24 horas. As fortes chuvas de janeiro têm provocado alagamentos e quedas de árvore na capital paulista -na última quinta-feira (16), 177 caíram após temporal. O primeiro mês de 2017 ficou em quarto lugar em um ranking que compara a precipitação de janeiro ano a ano desde 1943. Nessa classificação, 2011 é o primeiro colocado -foram registrados 493,7 mm.