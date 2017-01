Suspeito de furtar caixas eletrônicos é preso em Curitiba

Um homem de 28 anos, natural do Estado de Goias, suspeito de furtar envelopes de depósitos de caixas eletrônicos da Capital, foi preso em flagrante na noite de sábado (28), no momento em que saía de uma agência bancária, no bairro Vila Hauer. O trabalho foi realizado pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

A abordagem aconteceu por volta das nove horas da noite, quando o suspeito estava recolhendo envelopes com dinheiro de depósitos que foram realizados durante o dia. De acordo com a polícia, o homem instalava um equipamento no interior de caixas eletrônicos para furtar os envelopes. “Ele colocava o aparelho durante o dia e passava recolher no período da noite”, completa o delegado titular do Cope, Rodrigo Brown.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia