Talento e disciplina tática. Atlético prepara Cazares para ser o camisa 10

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Juan Cazares é a aposta do Atlético-MG para a atual temporada. Mesmo com alguns problemas extracampo, o jogador é visto como o dono da camisa 10 do time comandado por Roger Machado em 2017. A ideia de diretoria e comissão técnica não é aproveitar apenas o talento do atleta, mas fazer com que ele se adeque às necessidades táticas e melhore o comportamento fora dos gramados, uma vez que está sempre envolvido em problemas. O primeiro a se tornar público foi na volta do Equador para o Brasil após defender a seleção de seu país. Na ocasião, ele alegou que teve um problema na documentação e não conseguiu embarcar para chegar a Belo Horizonte. Mais recentemente, teve fotografias íntimas vazadas. Em entrevista exclusiva à reportagem, Roger Machado deixou clara a sua preocupação com o interesse de seus comandados em evoluir profissionalmente. "Acredito muito no trabalho do dia a dia e no interesse do jogador em querer evoluir. Por isso eu proponho atividades que lhes proporcione as condições de trabalharem toda a sua performance", afirmou. Titular da equipe mineira, o equatoriano é cobrado pelo comandante no aspecto tático: "O Cazares, com poucos treinos, deu para perceber que é um jogador diferente quando toca na bola. Precisa ainda compreender e aceitar algumas questões táticas dentro do time, principalmente nos processos defensivos", comentou. O compromisso com a equipe e a necessidade de recomposição são dois pontos que acarretaram em críticas ao atleta na temporada passada. Quando questionado se Cazares será titular do time sob a sua batuta, Roger Machado foi enfático. "Sendo honesto com cada um deles e com o meu torcedor, com o meu clube, vai jogar quem estiver melhor. Aquele que estiver melhor vai jogar. Que segure em campo aqueles que eu escolher primeiro. Estando todos bem, vou optar por aquele que me der o melhor retorno", concluiu.