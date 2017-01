Inter anuncia contratação de lateral Carlinhos até o final de 2017

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional anunciou a contratação do lateral-esquerdo Carlinhos, ex-São Paulo, até o final de 2017, nesta terça-feira (31). O acordo com o Internacional é até dezembro, com opção de renovação por mais duas temporadas. Ele será apresentado oficialmente ainda nesta terça, no Beira-Rio. O contrato de Carlinhos com o São Paulo iria até o final da temporada, mas o jogador não estava nos planos de Rogério Ceni e por isso foi negociado. O lateral, inclusive, já treinava separado do restante do elenco do clube paulista desde o começo da pré-temporada. Carlinhos já estava em Porto Alegre para acertar detalhes de contrato com o Internacional desde a semana passada e precisava passar por exames médicos apenas para ser anunciado oficialmente. O lateral está no São Paulo há dois anos. No clube do Morumbi, ele sofreu com um grande número de lesões, disputou 62 jogos, marcou dois gols e virou alvo de críticas da torcida. Carlinhos ainda foi um dos jogadores agredidos pela organizada do São Paulo que invadiu o centro de treinamento do clube em agosto de 2016, piorando ainda mais sua situação no clube paulista.