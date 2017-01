Problema físico atrasa renascimento de Arouca no Palmeiras

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pequeno procedimento cirúrgico atrasou a recuperação de Arouca, volante ex-seleção brasileira que deve ficar de fora da primeira lista de atletas para o Campeonato Paulista. O problema físico impede o camisa 5 de "renascer" dentro do atual campeão nacional. Arouca surgiu como um dos principais nomes a deixar a Academia de Futebol do Palmeiras neste início de temporada. Subutilizado na temporada passada sob o comando de Cuca, o volante surgiu como opção para ir ao Atlético-MG em negociação por Lucas Pratto. Sem acordo pelo centroavante argentino -o Palmeiras descartou negócio com o dinheiro exigido pelos atleticanos-, a saída de Arouca travou. Ao mesmo tempo, o jogador de 30 anos ganhou espaço nos primeiros dias de trabalho de Eduardo Baptista. Arouca apareceu nos trabalhos táticos como alternativa ao titular Felipe Melo, como volante responsável por proteger a linha defensiva e concentrar a saída de bola. O bom desempenho nos treinamentos gerou expectativa sobre a recuperação do volante dentro do elenco. Tudo se encaminhava para a recuperação de Arouca, novamente inserido como peça imediata aos titulares palmeirenses. Entretanto, dores no tornozelo desde a semana passada limitaram a evolução técnica do jogador, que agora corre o risco até de ser preterido na lista de atletas para o Campeonato Paulista. O camisa 5 do Palmeiras passou por uma cirurgia no tornozelo direito e tem o tempo de recuperação estimado em oito semanas. O meio-campista iniciou o trabalho de fisioterapia e tem poucos dias para convencer a comissão técnica de Eduardo Baptista; o prazo final de inscrição é até março. Internamente, o nome de Arouca é visto como um dos três preteridos em virtude das questões físicas. O volante contaria com a primeira fase inteira para se recuperar e tentar reconquistar o espaço no grupo para a fase de mata-mata -caso o Palmeiras avance. Diante de uma situação difícil no Campeonato Paulista, Arouca, no entanto, estará inscrito na lista de atletas da Copa Libertadores. Eduardo Baptista conta com o volante para brigar com Thiago Santos como a alternativa a Felipe Melo, principal estrela do elenco campeão nacional.