Fora de amistoso, Vecchio continua nos planos do Santos

MARCELLO DE VICO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de participar do jogo-treino contra o Nacional-SP, na semana passada, Emiliano Vecchio não foi sequer relacionado por Dorival Júnior para o amistoso do último sábado (28), contra o Kénitra, do Marrocos, no Pacaembu. Ainda assim, o Santos continua com o meia argentino nos planos para 2017. Ao menos é o que garante o presidente Modesto Roma, que descartou qualquer possibilidade de negociar o jogador. "Nem emprestar, nem vender. O Vecchio é atleta do Santos e não tem nenhuma possibilidade de negócio. É tudo especulação", disse o presidente em entrevista ao UOL Esporte. Contratado na metade de 2016 após passagem pelo Qatar, Emiliano Vecchio, de 28 anos, estreou com a camisa do Santos em julho, em jogo contra a Ponte Preta. Foram nove jogos no segundo semestre e nenhum gol marcado. Ele tem contrato até o fim de 2019. Recém-promovido do time B por Dorival Júnior, Thaciano aparece como principal "adversário" de Vecchio para a lista de inscrições do Santos para o Campeonato Paulista. O jogador de 21 anos fez a sua estreia na equipe principal no segundo tempo do jogo do último sábado. Veja a provável lista de inscritos do Santos para o Paulista: Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo Laterais: Victor Ferraz, Matheus Ribeiro e Zeca Zagueiros: Cleber, David Braz, Lucas Veríssimo e Fabián Noguera Volantes: Leandro Donizete, Thiago Maia, Renato, Yuri e Léo Cittadini Meias: Lucas Lima, Longuine, Vitor Bueno, Jean Mota e Vecchio Atacantes: Ricardo Oliveira, Copete, Kayke, Arthur Gomes, Vladimir Hernandez, Rodrigão, Bruno Henrique e Thiago Ribeiro.