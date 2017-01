Boletim médico diz que Marisa Letícia apresenta melhora progressiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, 66 anos, apresenta melhora progressiva dos parâmetros neurológicos, segundo os médicos. O boletim foi divulgado nesta terça (31) pelo Hospital Sírio-Libanês, onde Marisa está internada desde o dia 24, na capital paulista. As informações são da Agência Brasil. A melhora foi observada a partir dos exames de tomografia de crânio, ultrassonografia doppler transcraniano e pressão intracraniana. Na tarde desta segunda (30), em exame de rotina, os médicos detectaram uma trombose venosa profunda dos membros inferiores da paciente. A equipe usou um filtro de veia cava inferior com o objetivo de prevenir uma embolia. A ex-primeira-dama foi para o hospital no dia 24, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico. Segundo o hospital Sírio-Libanês, após a admissão hospitalar, Marisa foi submetida à embolização de aneurisma cerebral. Posteriormente, a paciente foi submetida à passagem de um cateter para monitorização intra-ventricular da pressão intracraniana. Marisa Letícia vem sendo acompanhada pelas equipes coordenadas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Milberto Scaff, Marcos Stávale e José Guilherme Caldas.