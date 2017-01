Redação Bem Paraná com portais

31/01/17 às 15:23 - Atualizado às 15:39 Redação Bem Paraná com portais

O Spotify, serviço de streaming de música, vem nos últimos dias espalhando anúncios misteriosos de cor púrpura nas cidades de Londres, na Inglaterra, e Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o New York post, toda esse mistério feito pela empresa de música é para anunciar os discos do músico Prince no serviço de streaming.

A partir do dia 12 de fevereiro, noite que acontece a cerimônia do Grammy, parte da discografia de Prince será liberada para os seviços de streaming Spotify, Apple Music, Deezer e Google Play.

Apenas os discos lançados pela Warner serão disponibilizados nos serviços, como Purple Rain (1984), Sign o' the Times (1987), e Art Official Age (2014). Discos que não pertencem à gravadoras serão negociados futuramente.

Prince morreu no dia 21 de abril de 2016 e gravou 35 discos.