(foto: Divulgação)

Você chama a atenção com sua beleza por onde passa? Então inscreva-se para a 4ª edição do concurso Garota Arena 2017 e concorra ao posto de musa do point mais badalado do litoral paranaense, a Arena Mundo RIC. As inscrições podem ser feitas de 31/01 até 05/02 no portal RIC Mais. O tão esperado desfile das garotas pré-selecionadas acontece no dia 11 de fevereiro na estrutura montada na Praia Brava de Guaratuba.

Além do desejo em ingressar no mundo da moda, as candidatas devem atender aos seguintes requisitos: ter mais de 18 anos, ser paranaense e não ser modelo profissional. Após a triagem das candidatas, as 10 finalistas disputarão o título do concurso, que será entregue durante evento na Arena Mundo RIC no sábado 11/02, penúltimo dia da temporada 2017 da Arena Mundo RIC.

A primeira colocada irá ganhar um contrato de agenciamento completo para carreira de modelo, com vigência de três anos, incluindo sessão de fotos e curso de Modelo e Manequim. A segunda e terceira colocada ganharão curso completo de Modelo e Manequim, tudo oferecido pela agência Forum Model.

A Arena Mundo RIC 2017 - projeto de verão da RICTV | Record TV Paraná – conta com mais de 3.000m² de estrutura na Praia Brava de Guaratuba e espera receber mais de 3 milhões de pessoas, com atrações em recreação, esportes, diversão, shows, cultura, atividades educacionais e cuidados com a saúde. O espaço funciona entre 14/01 a 12/02, todos os dias da semana, das 9h às 19h, e todas as atividades são gratuitas.

Serviço:

Concurso Garota Arena 2017

Data: 11/02 (sábado)

Horário: 11h00

Local: Arena Mundo RIC – Praia Brava – Guaratuba

Inscrição: http://pr.ricmais.com.br/arena-mundo-ric/

Realização: RICTV | Record TV

Patrocínio: Natuclin

Apoio: Forum Model