Augusto Cury confirma palestra em maio em Curitiba

O psiquiatra, pesquisador e escritor, Augusto Cury, confirma palestra em Curitiba no dia 17 de maio, às 20h30, no Teatro Positivo, com tema “Gestão da emoção - Qualidade de vida no século XXI”, onde destacará a importância do gerenciamento das emoções para que os espectadores se tornem protagonistas de suas próprias vidas.

Na era da sustentabilidade, é preciso ter consciência de que não é apenas o planeta que tem recursos limitados, mas também o cérebro. A mente está sendo esgotada por pensamentos, sentimentos e frustrações, e em uma sociedade competitiva, se as pessoas não forem capazes de gerenciar suas emoções, será quase impossível viver sem esgotarem seus cérebros, pois controlar sua mente é fundamental para uma vida emocional saudável. O evento é promovido pela Eh Show Produtora.



Palestra com Augusto Cury - GESTÃO DA EMOÇÃO : QUALIDADE DE VIDA NO SÉCULO XXI”.

Data: 17 de maio de 2017

LOCAL: Teatro Positivo - Grande Auditório (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: 19h30 (abertura da casa) e 20h30 (início da palestra)

Classificação: 14 anos

Realização: Eh Show Produtora

Ingressos: Setor Laranja Meia-entrada R$ 85,00 | Inteira R$160,00. Setor Amarelo Meia-entrada R$90,00 | Inteira R$170,00. Setor Azul Meia-entrada R$ 100,00 | Inteira R$190,00. Setor Vermelho Meia-entrada R$ 110,00 | Inteira R$210,00.