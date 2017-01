O clima praiano vai invadir o Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310) no domingo, dia 05 de fevereiro durante o primeiro “Thunderstruck Food Park” da temporada de verão do ano, que chega a sua oitava edição. Será montada uma grande estrutura no estacionamento da casa com decoração temática, restaurantes sobre rodas e música ao vivo, para receber o público das 13h30 às 22horas. A entrada é gratuita.

Formando uma praça de alimentação no estilo de feiras gastronômicas da cidade, o Crossroads vai receber food trucks, como Food Machine, com seus hambúrgueres, Master Of Wrap, com seus nobres sanduíches enrolados. Também terá a Bravo! Trattoria Móvel queproporciona experiências agradáveis a quem aprecia e se identifica com a cultura food truck e a culinária italiana. Para completar, terá food bike com Gelataio, que vai oferecer seus gelatos artesanais italianos. Ainda o público poderá apreciar na Beer Kombi, quatro opções de chope artesanal Bastards.

Para animar a galera, a programação conta com shows das bandas Duo & Famiglia, que vai tocar clássicos do rock em versão desplugada; Orange Cab, que vão destilar seu som com pegada pop, soul, folk e r&b. No repertório, versões de Joss Stone, Amy Winehouse, Johnny Cash, John Legend, Marvin Gaye, entre outros.

Para fechar, a banda catarinense Morning Sun, vai mostrar o melhor da surf music e do pop rock internacional. Formada em 2005, o grupo conta com Luc Costa (vocal e violão), Andrey Riley (baixo), Gabriel Santos (guitarra) e Nandu Guedes (bateria). O quarteto catarinense é reconhecido pelo público através de suas releituras mais sofisticadas que fazem um passeio pelo rock, reggae, blues e outras vertentes. Na bagagem, eles trazem sucessos de Jack Johnson, como “Flake”, “Sitting Waiting Wishing”, Ben Harper, com “With My own Two Hands” , Sublime, com “Bad Fish” , a clássica “Get Up Stand Up ”, de Bob Marley, The Beautiful Girls, com os hits “ Periscopes” e “Morning Sun ”, Donavon Frankenreiter, com “Make you mine” e “ Move by yourself ”, entre outras. Durante o intervalo das apresentações o Dj Double, faz um passeio pelas vertentes do rock.

SERVIÇO:

Thunderstruck Food Park – Edição de Verão

Atrações: Morning Sun, Orange Cab, Duo & Famiglia e Dj Double

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: 05 de fevereiro de 2017 (Domingo)

Horário: das 13h30 às 22h

Entrada: gratuita

Informações: 41 32433711/ 30242004/ www.crossroads.com.br

Censura: Livre