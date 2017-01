São Paulo fica perto de vender Lyanco e oficializa saída de Neres

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está muito perto de fechar mais um negócio. O clube fez uma contraproposta para a Juventus, da Itália, para concretizar a transferência de Lyanco.

Depois de receber uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 17 milhões) no sábado de manhã, o clube paulista pediu 6 milhões de euros (R$ 20,4 milhões).

A diretoria são-paulina, porém, espera que o clube italiano também permita que o zagueiro permaneça no Brasil até junho, quando será aberta outra janela de transferência para a Itália.

Desta maneira, os dirigentes pretendem oficializar o negócio somente nos próximos dias. Promessa do Botafogo, Lyanco chegou ao São Paulo em janeiro de 2015.

O jovem, de 19 anos, logo se destacou no clube e teve chance no time profissional com o técnico colombiano Juan Carlos Osorio.

No total, ele disputou 24 partidas pelo profissional e marcou um gol. A seu favor, ele ainda conta com a cidadania sérvia e convocações para a seleção brasileira sub-20 no currículo.

Para o setor, o técnico Rogério Ceni ainda conta com Rodrigo Caio, Maicon, Lugano, Breno, Lucão e Douglas para a disputa do Campeonato Paulista. Lyanco pode ser segunda joia das categorias de base tricolor a deixar o clube neste ano.

Na segunda-feira (30), o São Paulo definiu a venda de David Neres, de 19 anos, para o Ajax, da Holanda, por 15 milhões de euros (R$ 51 milhões) por 80% dos direitos do jogador.

O clube tinha até as 14h (de Brasília) para enviar para a Holanda toda a documentação do jovem e o fez dentro do prazo. Por fim, a diretoria decidiu manter Luiz Araújo no elenco.

O Lille, da França, ofereceu 7 milhões de euros (R$ 23,8 milhões) pelo atacante, sendo a proposta recusada pelo clube tricolor. Segundo apurou o reportagem, o São Paulo não pretende negociar mais nenhum outro jogador nesta janela de transferência.