Câmara de Curitiba deve cancelar construção de novo prédio

A Câmara de Curitiba inicia amanhã os trabalhos, em uma sessão em que a nova Mesa Diretora da Casa, presidida pelo vereador Serginho do Posto (PSDB), deve apresentar as metas legislativas e administrativas de sua gestão para os próximos dois anos. A primeira delas, afirma o tucano, é revogar a lei aprovada no ano passado que determina à prefeitura banque a construção de um novo prédio para o Legislativo municipal.

“Não é o momento de fazer um prédio novo, com um custo de pelo menos R$ 40 milhões. Vamos administrar esta Casa com austeridade e com o compromisso com o dinheiro público”, diz Serginho do Posto. A lei prevê que a construção seria a contrapartida para o repasse do Fundo Especial da Câmara (FEC) à prefeitura, em junho passado, cujo valor era destinado à nova sede, as obras deveriam ser iniciadas em 2018 e finalizadas até 2020.

Para ler a matéria completa acesse o blog Política em Debate