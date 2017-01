Atlético terá quatro mudanças para estreia na Libertadores

Grafite: atacante vai estrear pelo Atlético nesta quarta-feira (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense terá quatro mudanças para a estreia na Copa Libertadores. O time titular só fez um teste em 2017: o amistoso com o Peñarol, que terminou em 0 a 0. Nesta quarta-feira (dia 1º) às 21h45, a equipe principal faz sua primeira partida oficial do ano, enfrentando o Millonarios, da Colômbia, na Arena da Baixada, pela segunda fase da Copa Libertadores.

Em relação ao time que enfrentou o Peñarol, o técnico Paulo Autuori fará cinco mudanças. Uma é a volta do goleiro Weverton, que não jogou o amistoso porque estava com a seleção brasileira. Outra é a estreia do centroavante Grafite, que foi poupado do jogo com o Peñarol por questões físicas.

As outras duas alterações são por desfalques. O meia João Pedro se recupera de lesão e está fora da partida. O meia Nikão está suspenso. Ele foi expulso nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2015 (contra o Sportivo Luqueño) e agora cumpre suspensão de uma partida.

Outro possível desfalque é o zagueiro Thiago Heleno. O Atlético tem até horas antes da partida para regularizar a documentação do jogador. Ele foi inscrito na Libertadores, mas aguarda um documento de liberação da FIFA. No fim de 2016, o jogador entrou com um recurso na Fifa pedindo o rompimento com o Maldonado, do Uruguai. O pedido foi feito com base no artigo 15 do regulamento de transferências da Fifa, que prevê a possibilidade da rescisão contratual quando o jogador atua em menos de 10% dos jogos oficiais. Thiago Heleno nunca chegou a jogar pelo Maldonado, que tinha os direitos federativos do zagueiro.

Caso fique sem Thiago Heleno, Autuori pode escalar Wanderson. A vaga de Nikão pode ficar com Crysan e Yago, jogadores que já atuaram na mesma posição em 2017. Com Autuori, Nikão vem atuando como um meia ofensivo pelo lado do campo (função chamada de “extremo” ou “meia-ponta”). Outra alternativa é colocar Felipe Gedoz na função de meia-ponta e, com isso, usar Lucho González como meia-centralizado. Nesse caso, um volante poderia ganhar espaço na equipe (Rossetto ou Luiz Otávio).

O provável Atlético para quarta-feira tem Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno (Wanderson) e Nicolas; Otávio e Lucho González; Pablo, Felipe Gedoz e Crysan (Yago, Rossetto ou Luiz Otávio); Grafite.